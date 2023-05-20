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«Слабый судья»: Федотов раскритиковал Казарцева за очередной провал

Арбитр снова допустил грубые ошибки.
20 мая 2023 23:06
автор: Александр Шульгин

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал Василия Казарцева за работу на матче 28-го тура РПЛ «Торпедо» - «Динамо».

«С Казарцевым произошло то, что и всегда - это его уровень. И это не уровень Премьер-лиги. Можете отправлять его куда угодно - в ФНЛ, ФНЛ-2. Он может рассказывать, что знает лучше всех правила, что лучший на VAR. Ну пускай тогда на VAR сидит и помогает арбитрам. Но судить в поле в Премьер-лиге - это не его. Это слабый судья», - приводит слова Федотова Metaratings.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-голубых.

Сначала Казарцев удалил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, но потом послушал ВАР и показал игроку только желтую карточку, а затем пропустил эпизод, когда голкипер автозаводцев Егор Бабурин взял мяч в руки после передачи от своего партнера.

источник: Metaratings.ru
«Слабый судья»: Федотов раскритиковал Казарцева за очередной провал
Арбитр снова допустил грубые ошибки.
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