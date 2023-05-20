«Рубин» победил «Балтику» и вслед за калининградцами досрочно вышел в РПЛ

В матче 32-го тура Первой лиги казанский «Рубин» на выезде обыграл калиниградскую «Балтику» и досрочно завоевал путевку в РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Марат Апшацев.

Кроме того, во втором тайме полузащитник казанцев Олег Иванов не реализовал пенальти.

Таким образом, «Рубин» набрал 65 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя калиниградцев. За два тура до конца обе команды досрочно гарантировали себе выход в РПЛ.

Первая лига

32-й тур

«Балтика» (Калининград) - «Рубин» (Казань) - 0:1 (0:1)

Гол: Апшацев, 45

Незабитый пенальти: Иванов, 50.