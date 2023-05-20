«Торпедо» не станет обращаться в ЭСК РФС в результате сыгранного матча с «Динамо»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что у команды нет намерений обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФ после поражения от «Динамо» (0:3) в матче 28-го тура чемпионата России.

«По игре ничего не могу комментировать. Мы не будем обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с не удалением Захаряна. ВАР корректно разобрался в этом эпизоде», — приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

В первый тайме арбитр встречи Василий Казарцев удалил 19-летнего футболиста бело-голубых, однако красная карточка полузащитнику была отменена после вмешательства VAR.

Напомним, что «Торпедо» досрочно вылетело из РПЛ и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков после 28 проведенных встреч. «Динамо» располагается на шестом месте, набрав 45 очков после 28 матчей.