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«Барселона» потерпела поражение от «Реала Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги

Досрочный чемпион Испании оступился на «Камп Ноу».
«Барселона» потерпела поражение от «Реала Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги
20 мая 2023 23:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Реал Сосьедад» на выезде оказался сильнее «Барселоны» в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе бело-голубых голы забили полузащитник Микель Мерино (5-я минута) и форвард Александр Серлот (72-я минута). На 90-й минуте матча форвард каталонцев Роберт Левандовски отыграл один мяч.

Таким образом, «Реал Сосьедад» набирает 65 очков и по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Барселона» в прошлом туре досрочно завоевала чемпионство Испании и уже не потеряет первую строчку, имея в своем активе 85 очков.

23 мая сине-гранатовые примут на своем поле «Вальядолид», «Реала Сосьедад» в тот же день сыграет дома с «Альмерией».

Ла Лига

35-й тур

«Барселона» – «Реал Сосьедад» – 1:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 90 – Мерино, 5. Серлот, 72.

источник: «Советский спорт»
«Барселона» потерпела поражение от «Реала Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги
«Барселона» потерпела поражение от «Реала Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги
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