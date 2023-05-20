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Хет-трик Жиру помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

«Россонери» продолжают борьбу за Лигу чемпионов.
20 мая 2023 23:42
автор: Александр Шульгин

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Милан» дома разгромил «Сампдорию».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Оливье Жиру. Еще по одному разу отличились Рафаэль Леау и Браим Диас.

Гости ответили точным ударом Фабио Квальяреллы.

«Милан» набрал 64 очка и поднялся на пятое место, на одно очко отставая от римского «Лацио». Напомним, что четвертая строчка дает право выступить в Лиге чемпионов.

Генуэзцы с 18 очками замыкают турнирную таблицу. Команда досрочно покинула Серию А.

Серия А
36-й тур
«Милан» - «Сампдория» (Генуя) - 5:1 (3:1)
Голы: Леау, 9; Жиру, 23; 29 (с пенальти); 68; Диас, 63 - Квальярелла, 20.

источник: «Советский спорт»
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