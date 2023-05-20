«Лилль» одержал волевую победу над «Марселем» в матче 36-го тура чемпионата Франции 

Футболисты «Лилля» на своем поле победили «Марсель» в матче 36-го тура Лиги 1.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «догов».

За хозяев поля голы забили Джонатан Дэвид, реализовав пенальти на 50-й минуте, и Жонатан Бамба на 72-й минуте. Единственный забитый мяч гостей на счету Жонатана Клосса, который поразил ворота соперника на 29-й минуте.

Таким образом, «Лилль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 63 очка после 36 матчей. «Марсель» располагается на третьей позиции с 73-я очками.

27 мая «Лилль» проведет домашнюю игру с «Нантом», «Марсель» в тот же день примет «Брест».

Лига 1

36-й тур

«Лилль» – «Марсель» – 2:1 (0:1)

Голы: Дэвид, 50. Бамба, 72 – Клосс, 29.