«Не могу никому подрезать крылья». Владелец «Наполи» - о возможном уходе Спаллетти

Владелец «Наполи» отреагировал на слухе о возможном уходе главного тренера Лучано Спаллетти из итальянской команды.

Напомним, что неаполитанский клуб досрочно выиграл национальный чемпионат. Для «Наполи» это первый титул с 1990 года.

«Конечно будет лучше, если Лучано останется, но свобода — это несравненное и бесценное благо, я не могу никому подрезать крылья, так же как никто не должен подрезать крылья мне. Главное — быть благодарным. И тому, кто дал, и тому, кто получил», — цитирует Аурелио Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

В СМИ сообщалось, что у Спаллетти испортились отношения с Аурелио. ЛУчано не захотел соглашаться на более длительный контракт и настроен на уход из клуба. За досрочный разрыв соглашения 64-летнему специалисту придется выплатить штраф в размере восьми миллионов евро.