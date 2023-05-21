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«Карпаты» осудили игроков «Барселоны» за поздравление российским фанатам

Украинский клуб написал привычный набор обвинений.
21 мая 2023 08:57
автор: Александр Евграфов

Украинский футбольный клуб «Карпаты» разместил в соцсетях публикацию, в которой осудил игроков «Барселоны» за обращение к российским болельщикам каталонского клуба.

Ранее защитники сине-гранатовых Алекс Бальде и Серхи Роберто поздравили россиян, болеющих за «Барселону» с победой в чемпионате Испании и поблагодарили их за поддержку команды. «Барселона» досрочно выиграла свой 27-й в истории и первый за четыре года чемпионский титул в Ла Лиге.

После этого украинский футбольный клуб обратился к каталонцам, выдав привычный набор обвинений в поощрении действий России, осудив обращение к российским болельщикам.

источник: «Советский спорт»
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