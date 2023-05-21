Моуринью близок к назначению главным тренером «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью близок к тому, чтобы возглавить тренерский штаб «Пари Сен-Жермен», сообщает La Repubblica.

По данным источника, португальского специалиста очень раздражает поведение руководства клуба, которое игнорирует попытки Моуринью встретиться с ним. Кроме того, трансферный бюджет «Ромы» будет существенно ограничен из-за вероятности нарушения финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба ищет замену Кристоферу Гальтье и рассматривало Моуринью как одного из вероятных кандидатов.

После 35 туров «Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии и отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. Однако итальянский клуб может квалифицироваться в групповой этап турнира, если победит в Лиге Европы. В финале этого турнира «Рома» сыграет с «Севильей».