ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Число жертв давки на стадионе в Сальвадоре выросло до 12

Состояние еще нескольких человек оценивается как тяжелое.
21 мая 2023 09:34
автор: Александр Евграфов

Число жертв давки на стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре выросло до 12, сообщает пресс-служба президента страны Найиба Букеле.

Давка началась во время футбольного матча между командами «Альянс» и ФАС. По данным полиции, инцидент произошел из-за продажи фальшивых билетов, чьи разочарованные обладатели попытались силой проникнуть на трибуны, выломав ворота стадиона.

По данным министра здравоохранения страны Франсиско Алаби, в настоящее время помощь оказывается около 90 человек, но некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

источник: «Советский спорт»
Генеральный директор «Факела» Асхабадзе выдвинул кандидатуру в правление РПЛ
Все необходимые документы направлены в РПЛ.
21.05.2023 09:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Число жертв давки на стадионе в Сальвадоре выросло до 12
Состояние еще нескольких человек оценивается как тяжелое.
21.05.2023 09:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Моуринью близок к назначению главным тренером «ПСЖ»
Тренер «Ромы» недоволен поведением руководства клуба и может уйти в отставку.
21.05.2023 09:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Не могу никому подрезать крылья». Владелец «Наполи» - о возможном уходе Спаллетти
Ранее контракт со специалистом был автоматически продлен до 2024 года.
21.05.2023 09:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Карпаты» осудили игроков «Барселоны» за поздравление российским фанатам
Украинский клуб написал привычный набор обвинений.
21.05.2023 08:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
Девять человек стали жертвами давки на стадионе в Сальвадоре, сотни людей оказались в госпитале
Девять человек стали жертвами давки на стадионе в Сальвадоре, сотни людей оказались в госпитале
Прокуратура начал расследование.
21.05.2023 08:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Барселона» потерпела поражение от «Реала Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги
«Барселона» потерпела поражение от «Реала Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги
Досрочный чемпион Испании оступился на «Камп Ноу».
20.05.2023 23:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Лилль» одержал волевую победу над «Марселем» в матче 36-го тура чемпионата Франции 
Игра состоялась на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аск.
20.05.2023 23:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хет-трик Жиру помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
«Россонери» продолжают борьбу за Лигу чемпионов.
20.05.2023 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика