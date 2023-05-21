Число жертв давки на стадионе в Сальвадоре выросло до 12

Число жертв давки на стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре выросло до 12, сообщает пресс-служба президента страны Найиба Букеле.

Давка началась во время футбольного матча между командами «Альянс» и ФАС. По данным полиции, инцидент произошел из-за продажи фальшивых билетов, чьи разочарованные обладатели попытались силой проникнуть на трибуны, выломав ворота стадиона.

По данным министра здравоохранения страны Франсиско Алаби, в настоящее время помощь оказывается около 90 человек, но некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.