Генеральный директор «Факела» Асхабадзе выдвинул кандидатуру в правление РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе выдвинул свою кандидатуру в правление Российской премьер-лиги, сообщает ТАСС.

«Если примут решение включить представителей «Факела», то было бы интересно войти в правление РПЛ. Уже направили мою кандидатуру. Если сочтут нужным, то будем работать», - цитирует источник Асхабадзе.

По словам руководителя команды, основной вопрос в том, останется ли воронежский клуб в составе РПЛ.

В конце апреля общее собрание РПЛ утвердило новое положение о правлении лиги, в которое войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.

После 28 туров «Факел» набрал 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.