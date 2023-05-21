Агент Влаховича заявил, что игроком интересуются несколько топ-клубов Европы

Агент форварда «Ювентуса» Душана Влаховича рассказал о клубах, которые проявляют интерес к его клиенту.

Напомним, что футболист выступает за туринский клуб с января прошлого года.

«В данный момент Душаном интересуются три клуба. Считаю, что «Ювентус» будет серьезно рассматривать эти предложения. Это клубы солидного уровня — «Челси», «Бавария» и «Атлетико», — приводит Tuttomercatoweb слова Масимо Брамбати.

Добавим, что в текущем сезоне Влахович провел 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.