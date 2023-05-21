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Агент Влаховича заявил, что игроком интересуются несколько топ-клубов Европы

Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.
21 мая 2023 10:19
автор: Александр Поволоцкий

Агент форварда «Ювентуса» Душана Влаховича рассказал о клубах, которые проявляют интерес к его клиенту.

Напомним, что футболист выступает за туринский клуб с января прошлого года.

«В данный момент Душаном интересуются три клуба. Считаю, что «Ювентус» будет серьезно рассматривать эти предложения. Это клубы солидного уровня — «Челси», «Бавария» и «Атлетико», — приводит Tuttomercatoweb слова Масимо Брамбати.

Добавим, что в текущем сезоне Влахович провел 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: Tuttomercatoweb
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