«Спартак» – ЦСКА: победа армейцев в дерби максимально приблизит команду Федотова к серебру РПЛ

В воскресенье, 21 мая, состоится центральный матч 28-го тура чемпионата РПЛ. В московском дерби сойдутся непримиримые соперники – «Спартак» и ЦСКА.

Отметим, что в трех последних встречах чемпионата России команда Гильермо Абаскаля не знает побед. «Спартак» дважды сыграл вничью: с «Ростовом» (1:1) и «Химками» (1:1). В 26-м туре красно-белые позволили «Зениту» (2:3) досрочно выиграть чемпионат.

У ЦСКА действующая победная серия из трех матчей. В последних турах армейцы обыграли «Факел» (2:0), «Химки» (3:0) и «Урал» (2:1).

В текущем сезоне ЦСКА занимает второе место, набрав 54 очка. У «Спартака» – 50 очков и четвертая позиция.

Матч состоится на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым

Добавим, что матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 15.30 по московскому времени.