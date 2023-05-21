«Локомотив» не будет выдвигать представителя в состав правления РПЛ

Московский «Локомотив» не будет выдвигать своего представителя в состав правления Российской премьер-лиги, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных.

«На сегодняшний день мы доверяем правлению РПЛ. У нас есть возможность доводить нашу точку зрения в те решения, которые будут приниматься», - отметил Нагорных.

Ранее о своем выдвижении в состав правления РПЛ объявил генеральный директор футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе.

В конце апреля общее собрание РПЛ утвердило новое положение о правлении лиги, в которое войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.