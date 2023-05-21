Нападающий ЦСКА Чалов рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал предстоящую игру 28-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» принципиальной вне зависимости от целей, которые ставят команды.

«Матч со «Спартаком» — это дерби. Не так важно перед игрой, на каком месте ЦСКА и «Спартак» в таблице. Это всегда топовый матч с кучей эмоций. Будет очень интересно», - цитирует Чалова «Чемпионат».

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится 21 мая и начнется в 16:30 на стадионе «Открытие-Арена».

После 27 туров ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место, у «Спартака» 50 очков, красно-белые идут четвертыми в чемпионате России.