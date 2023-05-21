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«Динамо» есть что доказывать себе и болельщикам». Алпатов - о задаче команды на конец сезона

Два дня назад столичный клуб официально объявил об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера.
21 мая 2023 11:17
автор: Александр Поволоцкий

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов высказался относительно целей команды на сезона.

Напомним, что в 29-м туре бело-голубые 28 мая дома сыграют с «Локомотивом». В заключительной встрече сезона 3 июня «Динамо» встретится в гостях с «Оренбургом».

«Задача на оставшиеся два матча – набрать шесть очков или скорее начать готовить команду к новому сезону? У нас есть задача на следующий матч. Мы идём поступательным путём. Нам есть что доказывать себе и болельщикам», — цитирует Алпатова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что бело-голубые располагаются на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

источник: «Советский спорт»
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