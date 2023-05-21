Президент «Локомотива» заявил, что клуб может побеждать без Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных привел матч 28-го тура чемпионата России против «Факела» в качестве примера, что команда не строится вокруг одного игрока.

«Дзюба - очень важное звено в «Локомотиве», но команда проявила характер в сложном матче с «Факелом» и показала, что может побеждать без Дзюбы. Очень важно, что у «Локомотива» есть разные исполнители в составе», - цитирует Нагорных «Чемпионат».

По словам руководителя команды, «Локомотив» очень рассчитывает на Дзюбу. Нагорных отметил, что у железнодорожников есть хорошая глубина состава, которая поможет найти выход в любой ситуации.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» победил «Факел» со счетом 1:0, благодаря голу Антона Миранчука на 86-й минуте. Железнодорожники набрали 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.