Быстров, Аршавин и Павлюченко подали заявку для обучения на тренерскую лицензию

Несколько экс-футболистов сборной России подали заявку для обучения на тренерскую лицензию.

Отметим, что РФС проводил набор на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Критерием для поступающих являлись двадцать игр за национальную сборную или 300 матчей на высшем клубном уровне.

Кроме того, абитуриент должен завершить профессиональную карьеру.

Как сообщает «РБ Спорт», студентами академии стали Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Динияр Билялетдинов и Роман Павлюченко. Ранее стало известно, что лицензию будет получать экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.