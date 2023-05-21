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В «Барселоне» подтвердили назначение Деку директором клуба

Он сменит на этом посту Йорди Кройфа.
21 мая 2023 11:37
автор: Александр Евграфов

Бывший полузащитник «Барселоны» Деку станет новым директором чемпионов Испании, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на вице-президента каталонцев Рафу Юсте.

Деку сменит на этом посту Йорди Кройфа, работавшего в «Барселоне» с 2021 года и объявившего о своем уходе из команды.

Ранее сообщалось, что нынешний спортивный директор Матеу Алемани передумал переходить на аналогичную должность в «Астон Вилле» и решил продолжить работу в «Барселоне». Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта одобрил решение Алемани остаться в Каталонии.

В 34-м туре «Барселона» победила «Эспаньол» со счетом 4:2 и досрочно завоевала 27-й в своей истории титул чемпионов Испании.

источник: «Советский спорт»
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