Дмитрий Скопинцев: после увольнения Йокановичу стоило пожать руку футболистам «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отреагировал на увольнение главного тренера клуба Славиши Йокановича.

Напомним, что в матче 27-м тура чемпионата России бело-голубые уступили дома «Ахмату» (0:3). Через несколько дней Йоканович и «Динамо» договорились о расторжении соглашения.

«Не буду судить Йокановича за то, что он не попрощался с командой. Хотя, конечно, стоило ребятам пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился», — цитирует Скопинцева «Чемпионат».

Ранее в неуважении тренера к команде обвинил голкипер «Динамо» Игорь Лещук.

После увольнения Йокановича «Динамо» обыграло «Торпедо» со счетом 3:0.