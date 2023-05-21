Быстров подтвердил, что подал заявку на обучение в академии РФС

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров подтвердил, что подал заявку на обучение в академии Российского футбольного союза.

«Я подал заявку уже около двух месяцев назад. Решение ничем не мотивировано, создали группу и все. Вижу ли себя в дальнейшем тренером? Посмотрим, как будут развиваться события», - цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что РФС проводил набор на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Критерием для поступающих являлись двадцать игр за национальную сборную или 300 матчей на высшем клубном уровне. Кроме того, абитуриент должен завершить профессиональную карьеру. Сообщалось, что студентами академии стали Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Динияр Билялетдинов и Роман Павлюченко.