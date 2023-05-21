В матче «Балтика» - «Рубин» побит рекорд посещаемости в сезоне Первой лиги

Матч 32-го тура Первой лиги в Калининграде, в котором «Балтика» принимала «Рубин» стал рекордным по посещаемости в турнире этого сезона. Его посетили 32 682 болельщика.

Предыдущее достижение также было установлено на матче с участием казанской команды – в седьмом туре, когда «Рубин» принимал «КАМАЗ».

В матче 32-го тура «Рубин» победил «Балтику» со счетом 1:0, прервав 30-матчевую беспроигрышную серию калининградского клуба. Обе команды досрочно оформили себе выход в Российскую премьер-лигу. «Балтика» вернулась в элиту российского футбола спустя 25 лет, «Рубин» после прошлогоднего вылета.

«Рубин» набрал 65 очков и лидирует в Первой лиге, «Балтика» с 64 очками расположилась на втором месте.