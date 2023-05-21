Франко Камоцци назвал преувеличением мнение, что Кришито является легендой российского футбола

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал завершение карьеры бывшим футболистом сборной Италии Доменико Кришито.

«Не могу назвать его легендой российского футбола - это слишком преувеличено, но Кришито был важным игроком и капитаном «Зенита», - приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что последние полгода Кришито выступал за свой родной клуб - итальянский «Дженоа»; российским болельщикам Доменико известен как игрок петербургского «Зенита» с 2011 по 2018 год.