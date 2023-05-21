С «Ювентуса» могут снять очки после судебного дела. Туринцы в этом случае вылетят из зоны еврокубков

Стало известно, что 22 мая, состоится пятое судебное разбирательство по делу о фиктивном приросте капитала со стороны туринского клуба.

Отмечается что прокурор Федерации футбола Италии собирается потребовать наказание в размере от 9 до 12 штрафных очков. Суд может удовлетворить требования обвинения или уменьшить размер штрафа

Если с «Ювентуса» снимут 12 баллов, как просит прокурор, то команда опустится на 8-е место в турнирной таблице Серии А. Это место не дает право выхода в еврокубки на следующий сезон.