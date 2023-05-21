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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч РПЛ

Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч РПЛ
21 мая 2023 13:12
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Урал"

Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и екатеринбургского «Урала» на матч 28-го тура Российской премьер-лиги.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

Матч первого круга между этими командами, состоявшийся в Екатеринбурге, завершился победой «Урала» со счетом 2:1.

Матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» начнется в 14:00 по московскому времени.

«Урал» после 27 матчей располагается на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. «Крылья Советов» находятся на 13-м месте, набрав 26 очков.

источник: «Советский спорт»
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