Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и екатеринбургского «Урала» на матч 28-го тура Российской премьер-лиги.
Стартовые составы команд:
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.
«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Каштанов.
Матч первого круга между этими командами, состоявшийся в Екатеринбурге, завершился победой «Урала» со счетом 2:1.
Матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» начнется в 14:00 по московскому времени.
«Урал» после 27 матчей располагается на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. «Крылья Советов» находятся на 13-м месте, набрав 26 очков.
источник: «Советский спорт»