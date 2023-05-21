Дзюба поздравил и поблагодарил главного тренера «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил главного тренера команды Михаила Галактионова с 39-летием, которое он отмечает 21 мая.
«С днем рождения! Спасибо за доверие и за все, что делаете для команды!» — говорится в сообщении футболиста, размещенного в социальных сетях.
Галактионов стал тренером «Локомотива» в ноябре 2022 года. Дзюба в качестве свободного агента перешел в состав железнодорожников во время зимней паузы в чемпионате.
После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
источник: «Советский спорт»