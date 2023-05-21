Дзюба поздравил и поблагодарил главного тренера «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил главного тренера команды Михаила Галактионова с 39-летием, которое он отмечает 21 мая.

«С днем рождения! Спасибо за доверие и за все, что делаете для команды!» — говорится в сообщении футболиста, размещенного в социальных сетях.

Галактионов стал тренером «Локомотива» в ноябре 2022 года. Дзюба в качестве свободного агента перешел в состав железнодорожников во время зимней паузы в чемпионате.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.