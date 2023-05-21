Агент сообщил о наличии болевых ощущений у Миранчука перед матчем с «Фиорентиной»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, сообщил о состоянии здоровья футболиста.

«Алексей полностью восстановился? Болевые ощущения присутствуют», - приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Миранчук был включен в заявку «Торино» на матч с «Фиорентиной».

Миранчук выступает в составе «Торино» на правах аренды. В нынешнем сезоне на счету Алексея 26 матчей в серии А, в которых он отметился четырьмя голами и отдал семь результативных передач.