Чугайнов заявил, что «Локомотив» будет биться за высокие места в РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о перспективах железнодорожников в следующем сезоне РПЛ.

«Отличный результат показали этой весной, но самым важным отрезком будет начало следующего сезона. По сегодняшним результатам можно сказать, что «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне», - приводит слова бывшего футболиста Sport24.

Добавим, что в текущем сезоне московский клуб располагается на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 39 очков.