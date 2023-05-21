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Чугайнов заявил, что «Локомотив» будет биться за высокие места в РПЛ

Он похвалил железнодорожникоа.
21 мая 2023 13:56
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о перспективах железнодорожников в следующем сезоне РПЛ.

«Отличный результат показали этой весной, но самым важным отрезком будет начало следующего сезона. По сегодняшним результатам можно сказать, что «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне», - приводит слова бывшего футболиста Sport24.

Добавим, что в текущем сезоне московский клуб располагается на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 39 очков.

источник: Sport24.ru
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