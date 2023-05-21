Петржела дал пессимистичный прогноз о легионерах в российском футболе

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что через год все иностранные футболисты покинут Россию.

«Не только Клаудиньо и Малком, но и все остальные иностранцы покинут Россию. Думаю, через год вообще никого не останется. Им просто неинтересно играть», - цитирует специалиста «РБ-Спорт».

Петржела посетовал, что политика в настоящее время играет огромную роль.

Добавим, что в настоящее время в составе «Зенита» числятся семеро бразильских игроков: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, хавбеки Густаво Мантуан и Вендел, а также форварды Клаудиньо и Малком. Ранее нападающие питерцев получили российское гражданство. Ранее Малком и Клуадиньо заявляли о своем намерении покинуть «Зенит».