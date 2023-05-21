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Защитник «Динамо» Майстрович будет прооперирован в Европе

Игрок получил разрыв крестообразной связки.
21 мая 2023 14:23
автор: Александр Евграфов

Защитник московского «Динамо» Милан Майстрович будет прооперирован в европейской клинике, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова.

«Операция пройдет в Европе. Это решение нашей медицинской службы. Их экспертной позиции мы доверяем», - отметил Пивоваров.

По его словам, о сроках восстановления 18-летнего сербского футболиста можно будет говорить только после проведения операции. Майстрович получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом», в котором «Динамо» проиграло со счетом 0:3.

источник: «Спорт-Экспресс»
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