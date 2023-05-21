Аллегри заявил, что ждет решения руководства «Ювентуса», но хочет остаться в клубе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался относительно своего будущего в туринском клубе.

Ранее появилась информация, что итальянская команда может лишиться 12 очков по делу о финансовых махинациях. Если это произойдет, то »Ювентус» опустится на восьмое место в турнирной таблице Серии А.

«Я уже поговорил с владельцами клуба и поделился своими соображениями, но сейчас говорить о будущем не имеет смысла, потому что впереди важные матчи. У меня двухлетний контракт, и, что касается моего выбора, я на 100 процентов за то, чтобы остаться. Но это решать не мне», — цитирует Аллегри Football Italia.

На данный момент «Ювентус» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Италии.