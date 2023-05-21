В «Динамо» рассказали, когда станет известно имя нового главного тренера

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера московской команды.

Напомним, что 19 мая бело-голубые отправили в отставку Славишу Йокановича. В СМИ появлялась информация о переговорах с потенциальным наставником.

«Встречались ли с Марко Николичем? По поводу главного тренерами анонсируем изменения, но это произойдет после окончания этого сезона и до начала летних сборов», - цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Йоканович возглавлял «Динамо» с июня прошлого года. Николич работал в «Локомотиве».