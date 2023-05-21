В «Динамо» объяснили, где пройдут летние сборы команды

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о том, где пройдут летние сборы команды.

«Летние сборы «Динамо» пройдут в Новогорске», - приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые располагаются на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

Ранее Гафин сообщил, что до начала летних сборов команда объявит имя нового главного тренера коллектива.

Напомним, ранее в отставку был отправлен Славиша Йоканович. Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года.