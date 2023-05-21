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Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал продажу Кухты в «Спарту»

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,2 млн евро.
21 мая 2023 15:13
автор: Александр Поволоцкий

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о продаже чешского форварда Яна Кухты в пражскую «Спарту».

Напомним, что 26-летний футболист стал игроком железнодорожников зимой 2022 года. В июле прошлого года Кухту взяла в аренду «Спарта».

Ранее стало известно, что клуб из Праги выкупил Яна у российского клуба. На это «Спарта» потратила около 2,3 миллиона евро.

«Если учитывать, что ситуация с момента приобретения Кухты очень серьезно изменилась, мы считаем условия, на которых реализовали Яна, выгодными», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Кухта провел в составе российского клуба 11 матчей, в которых забил три мяча и оформил две голевые передачи.

источник: «Спорт-Экспресс»
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