Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал продажу Кухты в «Спарту»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о продаже чешского форварда Яна Кухты в пражскую «Спарту».

Напомним, что 26-летний футболист стал игроком железнодорожников зимой 2022 года. В июле прошлого года Кухту взяла в аренду «Спарта».

Ранее стало известно, что клуб из Праги выкупил Яна у российского клуба. На это «Спарта» потратила около 2,3 миллиона евро.

«Если учитывать, что ситуация с момента приобретения Кухты очень серьезно изменилась, мы считаем условия, на которых реализовали Яна, выгодными», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Кухта провел в составе российского клуба 11 матчей, в которых забил три мяча и оформил две голевые передачи.