Киммих не планирует покидать «Баварию» летом

Полузащитник Джошуа Киммих не планирует покидать мюнхенскую «Баварию» нынешним летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что футболист входит в сферу интересов «Барселоны» и «Реала».

Киммих выступает в «Баварии» с лета 2015 года. В составе мюнхенского клуба он принял участие в 346 матчах, в которых он забил 40 мячей и отдал 94 результативные передачи.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

«Бавария» в нынешнем сезоне лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая «Боруссию» на одно очко. При этом у дортмундцев есть одна игра в запасе.