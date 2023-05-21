«Спартак» – ЦСКА: Соболев и Чалов выйдут в стартовых составах команд на дерби

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы команд на центральный матч 28-го тура.

Встреча пройдет сегодня, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало в 16:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Соболев, Промес.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Отметим, что в данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. У «Спартака» – 50 очков и четвертая позиция.