В «Спартаке» отреагировали на слухи о цели клуба купить игрока в атаку за 20 млн евро

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что столичный клуб хочет найти игрока в Европе за 20 млн евро.

«Слухи про цель купить игрока за € 20 млн в атаку? Перед спортивным блоком всегда стоит цель усилить команду и сделать её сильнее. Никаких рамок по суммам и амплуа не ставится. Главное — сделать «Спартак» сильнее», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» нынешним летом намеревается подписать игрока за 15-20 млн евро. Целью данного подписания является «конкуренция с «Зенитом».

Что касается позиции, то сообщалось, что «Спартак» ищет атакующего полузащитника и нападающего.

«Спартак» после 27 туров сезона-2022/2023 РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.