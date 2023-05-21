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Миранчук не попал в стартовый состав на матч с «Фиорентиной»

Российский футболист заявлен в числе запасных.
21 мая 2023 15:31
автор: Александр Евграфов

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук» заявлен в числе запасных на матч 36-го тура с «Фиорентиной».

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Родригес, Илич, Риччи, Синго, Карамо, Влашич, Санабрия

«Фиорентина»: Терраччано, Терзич, Дос Сантон, Куарта, Венути, Барак, Мандрагора, Дункан, Сапонара, Куаме, Соттиль.

Ранее Миранчук сломал мизинец в матче 34-го тура с «Монцей» и пропустил игру прошедшего тура.

«Торино» и «Фиорентина» набрали по 49 очков и занимают 10-е и 11-е места в Серии А соответственно. Матч в Торино начнется в 16:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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