ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Спартаке» рассказали о сроках принятия решения по возрождению второй команды

Пока решение не принято.
21 мая 2023 15:36
автор: Александр Кожевников

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о планах по возрождению второй команды «красно-белых».

«Решение о возрождении «Спартака-2» еще окончательно не принято. Все зависит от деталей той реформы, которые примут сейчас в ФНЛ. Я думаю, что мы примем это решение ближе к лету. Летом понимания будет больше», - приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».

Напомним, в мае 2022 года «Спартак» принял решение о закрытии второй команды в связи с финансовыми сложностями.

Второй состав столичного клуба был создан в 2013 году. Команда выступала на протяжении семи лет в Первой лиге. В сезоне-2015/2016 команда заняла пятое место в турнирной таблице второго по значимости дивизиона российского футбола.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Такие игры всегда стоят особняком». Тихонов - о дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Обе команды претендуют на награды чемпионата.
21.05.2023 16:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ
«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ
Встреча прошла в Самаре.
21.05.2023 15:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Кубань» сыграла вничью с «Родиной» в матче Первой лиги и поднялась из зоны вылета
Встреча завершилась со счетом 2:2.
21.05.2023 15:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Василевский произведет символический удар по мячу перед матчем «Спартак» - ЦСКА
В церемонии перед началом матча примут участие три хоккеиста из НХЛ
21.05.2023 15:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» поддержит Промеса в получении гражданства Российской Федерации
Красно-белые готовы оказать содействие в проработке этого вопроса.
21.05.2023 15:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Спартаке» рассказали о сроках принятия решения по возрождению второй команды
Пока решение не принято.
21.05.2023 15:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Миранчук не попал в стартовый состав на матч с «Фиорентиной»
Российский футболист заявлен в числе запасных.
21.05.2023 15:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Спартаке» отреагировали на слухи о цели клуба купить игрока в атаку за 20 млн евро
Сообщалось, что «Спартак» ищет игрока в Европе.
21.05.2023 15:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Спартак» – ЦСКА: Соболев и Чалов выйдут в стартовых составах команд на дерби
«Спартак» – ЦСКА: Соболев и Чалов выйдут в стартовых составах команд на дерби
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
21.05.2023 15:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика