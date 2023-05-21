В «Спартаке» рассказали о сроках принятия решения по возрождению второй команды

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о планах по возрождению второй команды «красно-белых».

«Решение о возрождении «Спартака-2» еще окончательно не принято. Все зависит от деталей той реформы, которые примут сейчас в ФНЛ. Я думаю, что мы примем это решение ближе к лету. Летом понимания будет больше», - приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».

Напомним, в мае 2022 года «Спартак» принял решение о закрытии второй команды в связи с финансовыми сложностями.

Второй состав столичного клуба был создан в 2013 году. Команда выступала на протяжении семи лет в Первой лиге. В сезоне-2015/2016 команда заняла пятое место в турнирной таблице второго по значимости дивизиона российского футбола.