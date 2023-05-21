«Спартак» поддержит Промеса в получении гражданства Российской Федерации

Московский «Спартак» поддержит Квинси Промеса в получении российского гражданства, если таковое намерение сохранится, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

«По российскому гражданству для Промеса пока добавить нечего. Есть процедурные моменты, сейчас мы об этом не думаем. Если у Промеса сохраняется такое желание, то мы его только поддержим», - заявил глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

Ранее Промес заявлял, что считает себя россиянином вне зависимости от наличия или отсутствия у него паспорта России. Минспорта РФ в ответ на письмо «Спартака» отказался направлять ходатайство о предоставлении Промесу гражданства РФ.

В пресс-службе «Спартака» отказались комментировать вопросы арендованных игроков, но подтвердили, что летние сборы команда проведет на базе «Спартака» в подмосковной Тарасовке.