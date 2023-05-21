«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ

«Крылья Советов» на своем поле оказались сильнее «Урала» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу самарского клуба.

В составе победителей отличились Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенжамин Гарре.

Таким образом, команда Игоря Осинькина с 29 очками поднялась на 12-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в Воронеже с «Факелом» (28 мая), а «Урал» отправится в гости к «Химкам» (27 мая).

Чемпионат России

28-й тур

«Крылья Советов» – «Урал» – 3:0 (1:0)

Голы: Бейл, 45+4. Цыпченко, 52. Гарре, 60 (с пенальти).