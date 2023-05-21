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«Кубань» сыграла вничью с «Родиной» в матче Первой лиги и поднялась из зоны вылета

Встреча завершилась со счетом 2:2.
21 мая 2023 15:54
автор: Александр Кожевников

В Москве на стадионе «Академии Спартак имени Ф.Черенкова» завершился матч 32-го тура Первой лиги, в котором столичная «Родина» принимала краснодарскую «Кубань».

Встреча завершилась вничью - 2:2.

Счет в матче был открыт на восьмой минуте встречи - отличился Астемир Гордюшенко, выведя хозяев вперед. На 36-й минуте встречи Максим Сидоров сравнял счет.

На старте второго тайма Алексей Щеткин вывел «Кубань» вперед, однако всего через пять минут Гордюшенко оформил дубль, вновь восстановив паритет на табло.

Больше до финального свистка зрители забитых голов не увидели.

«Родина» с 46 очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице Первой лиги. «Кубань» в 32 матчах набрала 34 очка и вышла на 14-е место, поднявшись из зоны вылета.

Чемпионат России. Первая лига

32-й тур

«Родина» - «Кубань» - 2:2 (1:1)

Голы: Гордюшенко, 8 - 1:0. Щеткин, 36 - 1:1. Щеткин, 47 - 1:2. Гордюшенко, 52 - 2:2.

источник: «Советский спорт»
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