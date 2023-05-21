«Такие игры всегда стоят особняком». Тихонов - о дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют против ЦСКА.

«Спартак» все еще претендует на серебро. Не по игре, так хотя бы по турнирному положению. Да, глядя на последние результаты, трудно поверить, что красно-белые способны оказать какое-то серьёзное сопротивление армейцам. И всё же не будем забывать, что такие игры всегда стоят особняком и футболисты готовы на всё ради победы», — цитирует Тихонова «РБ-Спорт».

«Спартак» после 27 туров Российской Премьер-лиги с 50 очками в активе располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. ЦСКА занимает второе место. У армейцев 57 очков.