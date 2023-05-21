ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Такие игры всегда стоят особняком». Тихонов - о дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Обе команды претендуют на награды чемпионата.
21 мая 2023 16:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют против ЦСКА.

«Спартак» все еще претендует на серебро. Не по игре, так хотя бы по турнирному положению. Да, глядя на последние результаты, трудно поверить, что красно-белые способны оказать какое-то серьёзное сопротивление армейцам. И всё же не будем забывать, что такие игры всегда стоят особняком и футболисты готовы на всё ради победы», — цитирует Тихонова «РБ-Спорт».

«Спартак» после 27 туров Российской Премьер-лиги с 50 очками в активе располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. ЦСКА занимает второе место. У армейцев 57 очков.

источник: «РБ-Спорт»
«Спартак» оказал доверие Абаскалю
«Спартак» оказал доверие Абаскалю
Клуб вместе с тренером.
21.05.2023 16:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
Форвард «Краснодара» Кордоба высказался о возможности получить паспорт РФ
Футболист ответил на актуальный вопрос.
21.05.2023 16:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Орлов рассказал, каким будет результат в матче «Спартак» - ЦСКА
Встреча между командами состоится сегодня, 21 мая.
21.05.2023 16:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Спартаке» высказались о слухах об уходе Мозеса и Николсона
Что будет с составом красно-белых в следующем сезоне?
21.05.2023 16:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Такие игры всегда стоят особняком». Тихонов - о дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Обе команды претендуют на награды чемпионата.
21.05.2023 16:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ
«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ
Встреча прошла в Самаре.
21.05.2023 15:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Кубань» сыграла вничью с «Родиной» в матче Первой лиги и поднялась из зоны вылета
Встреча завершилась со счетом 2:2.
21.05.2023 15:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Василевский произведет символический удар по мячу перед матчем «Спартак» - ЦСКА
В церемонии перед началом матча примут участие три хоккеиста из НХЛ
21.05.2023 15:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» поддержит Промеса в получении гражданства Российской Федерации
Красно-белые готовы оказать содействие в проработке этого вопроса.
21.05.2023 15:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика