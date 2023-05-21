Орлов рассказал, каким будет результат в матче «Спартак» - ЦСКА

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА.

«ЦСКА выглядит посолиднее. Они организованнее. Но есть проблема с центральными защитниками. Тот же Дивеев пока не состоялся, он далек от Игнашевича и Березуцких. Насчет результата игры - не знаю. Как пойдет. За это мы и любим дерби», - приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что встреча между командам состоится сегодня, 21 мая, в Москве на «Открытие Банк Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.