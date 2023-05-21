Форвард «Краснодара» Кордоба высказался о возможности получить паспорт РФ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, планирует ли он получать паспорт Российской Федерации.

«Для меня это в новинку, но не буду ничего исключать. Время покажет», - приводит слова игрока Sport24.

Добавим, что после 27 туров в чемпионате России «Краснодар» располагается на шестой позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 43 очка. В следующем матче «быки» на своем поле сыграют против «Ростова». Встреча состоится 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.