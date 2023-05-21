«Спартак» оказал доверие Абаскалю

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг разговоры о том, что наставник команды Гильермо Абаскаль не хочет работать в российской команде.

«Абаскаль мыслями в «Спартаке», мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с Гильермо. Думаю, его мысли такие же. В клубе полное доверие к тренеру, все понимают его требования. Мы вместе, мы едины!» - приводит «Матч ТВ» слова Зеленова.

Напомним, что из-за неудачных выступлений во второй части сезона «Спартак» опустился на четвертое место РПЛ и вылетел из Кубка России, уступив «Акрону» (1:2).

Добавим, что контракт Абаскаля с красно-белыми рассчитан до окончания сезона-2025/26.