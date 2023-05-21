Стала известна зарплата Грицюка в СКА

Стали известны финансовые подробности контракта нападающего Арсения Грицюка со СКА.

22-летний форвард, решивший уйти из «Авангарда» подпишет соглашение на два года. В первый год Грицюк может заработать 50 млн рублей плюс 10 млн как бонусы, во второй год — 60 млн плюс 6 млн как бонусы, сообщает «Матч ТВ».

Грицюк находится в статусе ограниченно свободного агента. Он провел за «Авангард» 144 матча, в которых набрал 84 очка (41 шайба и 43 голевые передачи). В 2021 году Грицюк стал обладателем Кубка Гагарина.