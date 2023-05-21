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«Спартак» – ЦСКА: гол Антона Заболотного был отменен после просмотра VAR

Игра стартовала в 16:30 мск.
21 мая 2023 17:11
автор: Степан Шереметьев

В эти минуты на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит матч 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

На 34-й минутепосле просмотра VAR был отменен гол Антона Заболотного.

Напомним, что на 21-й минуте полузащитник красно-белых отличился забитым мячом в ворота армейцев. Однако после просмотра VAR, во главе которого находится арбитр Павел Шадыханов, гол был отменен.

В данный момент продолжается первый тайм.

После 27 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. У «Спартака» – 50 очков и четвертая позиция.

источник: «Советский спорт»
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