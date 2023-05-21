«Спартак» – ЦСКА: команды играют вничью после первого тайма в матче РПЛ

В эти минуты на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит матч 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. По итогам первого тайма счет 1:1.

На 37-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина открыл счет в игре. Уравнял команды форвард красно-белых Квинси Промес, который отличился на 43-й минуте с передачи вингера Антона Зиньковского.

Напомним, что на 21-й минуте полузащитник красно-белых отличился забитым мячом в ворота армейцев. Однако после просмотра VAR, во главе которого находится арбитр Павел Шадыханов, гол был отменен. А на 34-й минуте после просмотра VAR был отменен мяч Антона Заболотного.

После 27 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. У «Спартака» – 50 очков и четвертая позиция.