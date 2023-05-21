«Вест Хэм» победил «Лидс» в 37-м туре АПЛ

«Вест Хэм» в домашнем матче 37-го тура АПЛ победил «Лидс» со счетом 3:1
В составе команды из Лондона забивали Деклан Райс (32-я минута), Джаррод Боуэн (72) и Мануэль Лансини (90).
У «павлинов» голом отличился Родриго (17).
«Молотобойцы» набрали 40 очков и поднялись на 14-е место. «Лидс» остался с 31 очками на 18-й позиции в зоне вылета.
В последнем туре «Лидс» примет «Тоттенхэм», а «Вест Хэм» сыграет в гостях против «Лестера».
АПЛ
37-й тур
«Вест Хэм» (Лондон) - «Лидс» (Лидс) - 3:1 (1:1)
Голы: Райс, 32; Боуэн, 72; Лансини, 90 - Родриго, 17
источник: «Советский спорт»