«Вест Хэм» победил «Лидс» в 37-м туре АПЛ

«Вест Хэм» в домашнем матче 37-го тура АПЛ победил «Лидс» со счетом 3:1

В составе команды из Лондона забивали Деклан Райс (32-я минута), Джаррод Боуэн (72) и Мануэль Лансини (90).

У «павлинов» голом отличился Родриго (17).

«Молотобойцы» набрали 40 очков и поднялись на 14-е место. «Лидс» остался с 31 очками на 18-й позиции в зоне вылета.

В последнем туре «Лидс» примет «Тоттенхэм», а «Вест Хэм» сыграет в гостях против «Лестера».

АПЛ

37-й тур

«Вест Хэм» (Лондон) - «Лидс» (Лидс) - 3:1 (1:1)

Голы: Райс, 32; Боуэн, 72; Лансини, 90 - Родриго, 17